Mauro avisa a Neri que seguirá com Wellington ao Senado

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (UB), tomou a decisão: nada de palanque aberto ao Senado nestas eleições. Vai mesmo fechar com o líder do PL e pré-candidato à reeleição Wellington Fagundes (PL).

A informação partiu do deputado e pré-candidato ao Senado, Neri Geller (PP), que disse ter recebido nesta terça-feira (2) uma ligação do governador, avisando da decisão e pondo um fim no anseio dele e da também pré-candidata ao Senado Natasha Slhessarenko (PSB), que ainda sonhavam com um espaço no palanque bolsonarista, mesmo com um pé -ou os dois- à esquerda do muro.

A decisão de Mauro já era esperada. A composição deverá se confirmar com UB, PL, Podemos, Republicanos e PROS. Fagundes é o candidato do presidente da República e pré-candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), que, por sua vez, se aproximou muito do governador desde a última visita a capital do Estado, Cuiabá.

O palanque à direita já se definiu.