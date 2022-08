Médica grávida e agente de saúde são esfaqueadas por paciente em surto

Uma médica de 31 anos, identificada como Jaqueline Matos, que está grávida e a agente de saúde, Regirose de Oliveira, foram esfaqueadas na tarde desta quinta-feira (25) na unidade de Saúde da Família do bairro São José, em Primavera do Leste – MT. Segundo informações repassadas à equipe de reportagem, Regirose não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com testemunhas, o homem de 34 anos, identificado como Antônio Anderson, invadiu a unidade com uma faca e acertou a médica na barriga. Depois disso, ele acertou a agente de saúde no peito.

As vítimas foram socorridas por colegas da própria unidade e levadas a um hospital do município.

Ele tentou fugir, mas foi preso logo depois pela Polícia Militar.

Em nota, a prefeitura repudiou o fato e diz lamentar pelo ocorrido:

Prefeitura lamenta e repudia agressão física a profissionais de saúde de Primavera do Leste

Um homem com indícios de surto psicótico feriu com uma faca uma médica e uma agente comunitária de saúde na unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro São José.

O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (25).

A Secretaria Municipal de Saúde de Primavera do Leste lamenta e repudia a agressão sofrida pelas profissionais, que estão recebendo toda assistência necessária. O estado de saúde de ambas é grave.

O agressor foi capturado pela polícia, que deve seguir com as investigações. A prefeitura já estuda ações efetivas para dar mais segurança a estes profissionais.