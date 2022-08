Medicina Intensiva de Mato Grosso ganha destaque por atuação durante a pandemia da Covid-19

Com a Covid-19, os cuidados e tratamentos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tornaram-se extremamente importantes durante a pandemia. Isso porque muitas pessoas precisaram de cuidados nas (UTIs). Com o objetivo de debater atualizações sobre cuidados e tratamentos intensivos ao paciente crítico, o 1º Congresso Mato-grossense de Terapia Intensiva reuniu, nos dias 25 e 26, em Cuiabá, médicos, professores, estudantes e diversos profissionais da área de saúde.

O encontro foi organizado por um grupo de médicos que atua em UTI e contou com apoio direto do Hospital Santa Rosa. Sob organização da médica intensivista, Carolina Santos Arruda, o evento apresentou diversos trabalhos científicos, artigos médicos, palestras com profissionais renomados de instituições de saúde de São Paulo, Brasília, Pernambuco e também de Mato Grosso.

“Após o retorno das atividades presenciais, foi o primeiro Congresso dessa área realizado em Mato Grosso. Durante dois dias, tivemos a oportunidade de realizar uma integração e a troca de conhecimento entre estados brasileiros. Atualizando informações sobre tratamentos e cuidados em UTI, discutindo casos clínicos e o que tem de mais atual em termos de pesquisas e atualizações acadêmicas”, destaca a médica.

Para o diretor geral do Hospital Santa Rosa, Cervante Caporossi, os congressos médicos são fundamentais para o aperfeiçoamento dos profissionais. “O Santa Rosa foi a primeira unidade privada de saúde a implantar um Programa de Residência Médica. Valorizamos e incentivamos o conhecimento e estudo da medicina, a troca de experiência. Todos temos a ganhar com essas atualizações, mas o principal beneficiado sempre é o paciente”, frisou Cervantes.

De acordo com Carolina Arruda, entre os assuntos abordados no congresso estavam: nutrição, ventilação mecânica, atualizações sobre o tratamento da Covid-19, cuidados neurológicos, tratamento de doenças cardiovasculares, entre outros. “Todos com foco na medicina intensiva”, reforçou a médica.

MEDICINA INTENSIVA

A medicina intensiva é a especialidade que envolve o cuidado com pacientes em situações críticas e que estão na UTI. O objetivo é oferecer cuidados mais efetivos com casos graves e com risco de morte. Qualquer pessoa, de qualquer faixa etária e com qualquer tipo de doença pode precisar de uma UTI.