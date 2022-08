Menina de 10 anos que desapareceu ao sair para comprar pão é encontrada morta

O corpo da menina que desapareceu ao sair para comprar pão foi encontrado, na manhã desta terça-feira (2), em uma mata, do lado de um campo de futebol do bairro Pedra Branca, na divisa de Belo Horizonte com Ribeirão das Neves. Bárbara Vitória Vitalino Rodrigues estava vestida com a camisa do Atlético-MG, sem o short e sem as peças íntimas.

Uma estudante, vizinha da família, foi quem contou aos pais da menina sobre a morte. Nesta manhã, ela foi até a casa dos parentes relatando que avistou o corpo na mata. O local fica a dois quarteirões da padaria, último lugar em que a menina esteve antes de sumir.

A polícia foi acionada e isolou o local. A perícia da Polícia Civil é aguardada para realizar os trabalhos. Segundo testemunhas, há indícios que ela sofreu violência sexual.

Desaparecimento

Bárbara saiu para comprar pão, na tarde do último domingo (31), e não voltou para casa no bairro Mantiqueira, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Imagens de câmeras de segurança registraram a última vez que foi vista.

Em um dos vídeos, um homem aparece fazendo um sinal para a menina. Segundo os pais da vítima, ele é conhecido e já foi vizinho da família. O suspeito chegou a ser detido, mas foi ouvido e liberado. Uma sacola de pães, idêntica à que Bárbara carregava, foi encontrada na casa dele.

Outra imagem recuperada pela família mostra dois homens correndo logo que a menina passa pela rua.