Menino de 11 anos procura agentes para denunciar mãe por agressão com panela quente

Uma mulher foi presa em flagrante por suspeita de ter torturado o filho, uma criança de 11 anos, no Vidigal, comunidade da zona sul do Rio de Janeiro, na noite deste domingo (7).

O menino saiu de casa e pediu socorro aos agentes do Leblon, relatando ter sido agredido com um soco e, depois, com uma colher e uma frigideira quentes. Quando a mãe foi até os policiais para procurar o filho, acabou sendo detida e levada à 14ª DP (Leblon).

A criança também contou aos agentes que os irmãos também sofriam com a violência. O menino tinha lesões nas mãos, no pescoço, no rosto e na cabeça. Ele foi levado ao CER (Centro de Emergência Regional) do Leblon.

A vítima realizou um exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal). O laudo apontou que as múltiplas lesões foram produzidas por meio cruel e “vontade deliberada da autora em impor intenso sofrimento à vítima”.

Em entrevista à Record TV Rio, o major Márcio Rocha, coordenador do programa Leblon Presente, disse que a criança afirmou que o pai não sabia do crime e que as agressões eram cometidas quando ele não estava em casa.

“Ele teve muita iniciativa de em um domingo, quando as ruas não estão movimentadas, sair do Vidigal e ir até o Leblon, que é uma distância considerável. Ele estava decidido e queria ajudar os irmãos. A todo momento, ele pedia que os irmãos fossem localizados e não ficassem mais no convívio da mãe. Realmente, ele teve um ato de heroísmo e proteção com seus irmãos”, disse.

Segundo a polícia, a mulher está à disposição da Justiça e vai responder pelo crime de tortura.