Menino de três anos dá entrada em hospital com ânus dilacerado e polícia busca suspeito entre amigos do pai

Um menino de apenas três anos de idade deu entrada no Hospital Regional de Sinop na madrugada desta segunda-feira (08). A suspeita é de a que a criança tenha sido vítima de estupro. Quatro amigos do pai foram presos e pelo menos um é apontado como suspeito do crime.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência registrado pela polícia, a mãe da criança foi buscá-la após o menino ter passado o fim de semana com o pai. Dentro do carro, no trajeto para a casa, o menino contou que um homem havia lhe mostrado o “piu-piu” e “colocado na sua b…”, indicando a penetração.

A mãe, então, correu com o menino para o hospital e acionou a Polícia. Lá, os médicos constataram a lesão no ânus da criança.

Os policiais fizeram buscas e prenderam quatro amigos do pai da criança. Ainda conforme o documento oficial, assim que colocados diante do menino, pelo menos um deles teria sido apontado por ela como o autor do crime.

A criança, porém, não soube precisar qual dos quatro suspeitos teria cometido o estupro. O menino teria ficado em pânico e com medo de confirmar o autor.

Todos foram encaminhados à Delegacia. A Polícia Judiciária Civil investiga o caso.