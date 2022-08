Mesários participam de treinamento em Rondonópolis

Os mesários que atuarão nas Eleições Gerais de 2022 participam de um treinamento, realizado pela 46ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, com sede em Rondonópolis. A capacitação teve início no sábado (20), com o objetivo de contemplar o total de 1.100 mesários habilitados para este pleito na 46ª ZE.

As aulas ocorrem aos sábados, no auditório da Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus, no centro da cidade, e serão ministradas para mais duas turmas, nos dias 27 de agosto e 03 de setembro. Segundo o juiz eleitoral, são repassadas orientações sobre a identificação biométrica, funcionamento das urnas, entre outros temas. Além da parte teórica, os servidores do Cartório Eleitoral são encarregados da parte prática, utilizando urnas eletrônicas de treinamento.

“O treinamento dos mesários realizado agora se reveste de suma importância para o pleno êxito dos trabalhos eleitorais. Eles precisam receber nossas orientações para não terem dúvidas de procedimentos no dia do pleito, já que foram várias as alterações de condutas para essas eleições. Uma delas é o próprio horário de funcionamento das seções eleitorais, que este ano será das 7h às 16h. Isso é muito relevante e tenho frisado a eles a necessidade de estarem às 6h na escola para a instalação da seção eleitoral e prontos para o início dos trabalhos”, exemplificou Wanderlei Reis.

O juiz eleitoral também ressaltou que o treinamento é uma oportunidade para conhecer pessoalmente os mesários que atuarão nas eleições e que considera uma forma mais eficaz de repassar o conhecimento. “Levamos até eles o arcabouço dos principais crimes eleitorais, de condutas vedadas no dia das eleições, do fluxo de uma seção eleitoral e do que se espera de cada um deles, sobretudo, do presidente da seção eleitoral, que detém o poder de polícia na condução dos trabalhos naquele recinto”.

Wanderlei Reis possui experiência no assunto. Quando era servidor de carreira do TRE-MS, nas Eleições de 1998, ministrou, na cidade de Dourados (MS), treinamento para mais de dois mil mesários sobre a urna eletrônica e seu funcionamento, que ocorria pela primeira vez naquele município. Depois disso, já como juiz eleitoral em Mato Grosso, sendo titular da 34ª (2003/2004 – Chapada dos Guimarães), 43ª (2009/2011 – Sorriso) e 46ª Zonas Eleitorais (2014-2017 – Rondonópolis), continuou ministrando treinamento aos mesários, no intuito de repassar todas as orientações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Rondonópolis conta hoje com 166.170 eleitores aptos a votarem em outubro de 2022, divididos em duas zonas eleitorais: a 10ª ZE com 75.147 eleitores, e a 46ª ZE com 91.023 eleitores. Serão 522 seções eleitorais em funcionamento, distribuídas em 73 locais de votação no município.

Vantagens

Aqueles que atuam como mesários voluntários têm direito a diversos benefícios, como a dispensa do trabalho pelo dobro dos dias de convocação (incluindo treinamento), sem prejuízo de salário, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, por exemplo. O exercício das atividades de mesário é considerado como critério de desempate em concurso público (desde que haja previsão no edital), e quanto aos servidores públicos, o exercício das atividades de mesário será considerado como critério de desempate, em caso de promoção (Lei n.º 4.373/65 – Código Eleitoral, Art. 379, §§ 1º e 2º). Além disso, nos concursos estaduais de Mato Grosso, os mesários têm direito à isenção da taxa de inscrição.