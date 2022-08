MG registra 1º caso de varíola do macaco em cachorro no Brasil

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou, nesta terça-feira (23), o primeiro caso de varíola dos macacos em um cachorro no Brasil, um filhote de 5 meses. O animal contraiu a doença do tutor, em Juiz de Fora, a 262 km de Belo Horizonte. Os dois estão isolados e passam bem.

De acordo com a SES-MG, o dono do cão apresentou os sintomas da doença no último dia 3. No dia 8, procurou uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), quando foi coletada amostra de lesão, com resultado positivo para Monkeypox (nome científico da enfermidade). Já o animal manifestou os sinais da doença no dia 13, apresentando lesões na pele e crostas localizadas no dorso e pescoço.

“O tutor foi orientado a manter o animal em isolamento e a adotar medidas sanitárias para a rotina de alimentação do cão e de higienização do local, com uso de luvas, máscara, blusa de manga comprida e calça para proteção da pele, bem como desinfecção da área com água sanitária”, informou a nota da pasta.

Primeiro caso

Segundo a SES-MG, até o momento, esse é o primeiro caso registrado de transmissão da doença do ser humano para animais. “Existem dois relatos no mundo, nos EUA (Estados Unidos da América) e França, em que a potencial transmissão de humano a animal está sendo estudada”, destacou a nota.