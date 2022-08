Ministro, governador e senador vistoriam Anel Viário de Barra do Garças

O Ministro da Infraestrutura do Governo Federal, Marcelo Sampaio, visitou nesta segunda-feira (1) as obras do Anel Viário do município de Barra do Garças, que liga Pontal do Araguaia (MT) a Aragarças (GO). A vistoria técnica foi acompanhada pelo governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do senador da República Wellington Fagundes e prefeitos da região, entre eles o do próprio município, Adilson Gonçalves.

Em entrevista coletiva à imprensa local, Sampaio confirmou a previsão de conclusão das obras para o dia 15 de setembro, data que marca o aniversário de 74 anos do município. Ainda no encontro, o ministro destacou a importância da ferrovia de integração do Centro-Oeste, a Fico. O projeto é de uma ferrovia transversal com aproximadamente 1.641 quilômetros de extensão que interligará a Ferrovia Norte-Sul em Mara Rosa (GO) até Vilhena (RO) para o escoamento da produção de grãos da região Centro-Oeste. Esta ferrovia é parte do contexto do projeto da Ferrovia Transoceânica, que busca conectar o litoral atlântico brasileiro ao litoral peruano do Oceano Pacífico. O projeto e construção desta ferrovia está a cargo da VALEC, empresa pública vinculada ao Ministério dos Transportes.

A Fico tem como objetivo inicial, propor uma opção logística ferroviária eficiente para o escoamento da produção de grãos da região Centro-Oeste (maior produtor nacional), em direção aos portos brasileiros de grande capacidade, acessados a partir da Ferrovia Norte-Sul e consequentemente a malha nacional.

Já no contexto da Ferrovia Transoceânica, a Fico terá como objetivo oferecer ligação da produção nacional aos portos peruanos do Oceano Pacífico, reduzindo drasticamente o custo do transporte marítimo de grãos e minérios exportados para a Ásia e o Oriente Médio.