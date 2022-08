Morre aos 84 anos o humorista, escritor e apresentador Jô Soares

O apresentador e humorista Jô Soares, de 84 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (5). A informação foi publicada nas redes sociais da ex-esposa Flavia Pedras Soares e confirmada pela assessoria de imprensa do humorista por telefone.

Segundo Flavia, Jô Soares estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ainda não há informações sobre o horário e local do velório e enterro. A causa da morte não foi divulgada.

Jô Soares nasceu no Rio de Janeiro, no dia 16 de janeiro de 1938. Além de apresentador, Jô também se destacou como ator, humorista e escritor. A primeira aparição na televisão foi na Record TV, em 1956, no elenco do programa Praça da Alegria. Jô também trabalhou nas emissoras Continental, TV Rio, Tupi, Excelsior, SBT e Globo.