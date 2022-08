Motociclista bate em traseira de caminhonete e é socorrido pelo Samu

Um motociclista ficou ferido após colidir contra a traseira de uma caminhonete, na noite deste sábado (13), na região central do município de Tangará da Serra.

Segundo as informações repassadas pela equipe de reportagem da TV Vale Record, afiliada da Record TV no município, os condutores seguiam no mesmo sentido, na avenida Ismael José do Nascimento, quando houve a batida.

O condutor da motocicleta estava desorientado e não soube explicar aos socorristas como ocorreu o acidente.

O motorista da caminhonete não se feriu. Ele permaneceu no local, acionou o Samu aguardando a chegada dos socorristas.

O motociclista foi encaminhado com escoriações nos membros e na face ao Hospital Municipal de Tangará da Serra.