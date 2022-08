Motociclista bate moto em bueiro, foge e abandona garupa ferida

Uma mulher ficou gravemente ferida após um acidente no início da madrugada desta segunda-feira (1), na Avenida Brasil, próximo ao Bairro Monte Líbano, em Tangará da Serra (MT). Ela estava na garupa de uma moto e foi abandonada no local do acidente pelo motociclista.

De acordo com informações de testemunhas, o casal seguia pela Avenida em uma moto Biz quando o condutor do veículo perdeu o controle da direção, bateu em um bueiro, provocando a queda.

Ainda conforme informações, mesmo ferido, o motociclista fugiu na motocicleta e abandonou a mulher que ficou no local com muitos ferimentos. O capacete da mulher saiu e ela teve vários ferimentos no rosto.

A equipe do SAMU foi acionada e encaminhou a mulher para o Hospital em estado grave.

O condutor da moto ainda não foi localizado.