Motociclista é atingida em rotatória e socorrida pelo Samu

Uma motociclista de 21 anos foi socorrida pelo Samu após se envolver em um acidente no final da tarde desta quinta-feira (25) na avenida dos Estudantes, rotatória do cruzamento com a avenida Jacarandás, em Rondonópolis – MT. Ela estava com muitas dores pelo corpo.

Segundo informações, a condutora do veículo corsa seguia pela avenida, sentido Centro – bairro, parou antes do cruzamento, mas não viu que a motociclista estava fazendo a rotatória.

A vítima acabou sendo atingida e socorrida até o Hospital Regional.