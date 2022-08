Motociclista é cercada e roubada no Residencial Margarida

Uma motociclista de 39 anos foi roubada após ser abordada enquanto seguia pela Rua F, na noite desta quinta-feira (19), no Residencial Margarida, em Rondonópolis (MT).

A vítima disse que um indivíduo se aproximou em uma moto escura modelo XRE 300, com capacete branco, moletom de frio e calça jeans. Ainda conforme informações, o suspeito utilizou a moto dele para cercar a vítima que seguia em uma moto Biz. Ele fez ela parar o veículo e anunciou o assalto simulando estar armado.

Ainda conforme informações, o suspeito usou a força física para subtrair a bolsa que continha vários cartões de credito e um celular da mulher.

Após o crime o suspeito fugiu.

Através do rastreamento do celular da vítima, a Polícia conseguiu chegar até a residência do suspeito no Residencial Neuma de Morais.

No local a guarnição foi atendida pela mãe do suspeito. A PM encontrou o celular e cartões de crédito da vítima próximo da casa do indivíduo.

A moto usada para praticar o crime foi apreendida pela PM. Foi constatado ainda que houve adulteração na placa do veículo.

O suspeito não estava na residência.

O caso foi registrado e consta no Boletim de Ocorrência.