Motociclista e garupa ficam feridos em acidente no Jardim Morumbi

Um grave acidente foi registrado no final desta manhã (13), no bairro Jardim Morumbi, em Rondonópolis. Dois jovens em uma motocicleta teriam invadido a preferencial da via, na rua E, e atingido um carro que seguia pela rua A.

Os dois se chocaram contra a lateral do automóvel, do lado do passageiro. Logo após a batida, piloto e garupa ficaram inconscientes. Populares acionaram o Samu.

A equipe médica da viatura avançada esteve no local. Durante o atendimento, ainda no chão, uma das vítimas, recobrou consciência e foi encaminhada à UPA. O outro jovem, em estado grave, precisou ser entubado no local e foi encaminhado às pressas ao Hospital Regional.

Segundo as informações, os dois na motocicleta são irmãos.

O condutor do automóvel atingido não se feriu. Ele permaneceu no local e aguardou a chegada da polícia.