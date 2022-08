Motociclista fica ferido após acidente com carro na avenida Lions

Um jovem de 18 anos foi socorrido com uma suspeita de fratura no tornozelo após se envolver em um acidente na tarde desta quinta-feira (25) na avenida Lions Internacional, cruzamento da rua Otávio Pitaluga com a avenida Lions. Ele estava consciente no momento do socorro.

Segundo informações repassadas pela condutora do veículo Toro, tanto ela quanto o motociclista seguiam no mesmo sentido, ela pela direita e ele a esquerda da via, quando o condutor da moto acabou virando para a direita.

Ela contou que não conseguiu evitar o choque. O motociclista foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Regional.