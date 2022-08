Motociclista fica ferido e desacordado após condutora invadir a preferencial e causar acidente

Um motociclista que foi vítima de um acidente teve ferimentos pelo corpo e chegou a ficar desacordado, após uma motorista invadir a preferencial e causar a colisão na noite desta sexta-feira (19), no bairro Vila Operária, em Rondonópolis-MT.

Conforme as primeiras informações, o motociclista pilotava uma Titan de cor vermelha pela rua Campo Limpo que é preferencial, em determinado momento, uma mulher que conduzia uma Corolla não respeitou a sinalização no cruzamento com a rua João XXIII e causou o acidente.

A motorista alega que não viu o motociclista e permaneceu todo instante no local até a vítima ser socorrida.

Após a colisão, o motociclista caiu ao solo desacordado, um enfermeiro que voltava do trabalho e estava nas imediações do acidente, prestou os primeiros atendimentos até a chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após a chegada do Samu, a vítima voltou a consciência, porém, estava desorientado, ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional.