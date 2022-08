Motociclista fica ferido em acidente no Jardim Liberdade

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro na manhã desta terça-feira (30), no bairro Jardim Liberdade, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações do condutor do veículo Saveiro Cross, ele seguia pela rua Valdeliz Nunes Vianna e deu seta para entrar na avenida Henrique de S. Rêgo e neste momento, o motociclista de uma YBR estava no mesmo sentido e fez uma ultrapassagem quando ele ia virar a rua.

A colisão foi inevitável e o motociclista caiu ao solo, ele foi teve três cortes no joelho com exposição óssea, foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA).