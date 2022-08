Motociclista sofre fraturas e graves ferimentos após se envolver em acidente com caminhão

Um motociclista ficou gravemente ferido com fraturas pelo corpo, após se envolver em um acidente envolvendo um caminhão nesta quinta-feira (04), no bairro Vila Olinda, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações colhidas no local, os dois veículos estavam em sentido oposto na avenida Arapongas, o motociclista em certo momento ficou desatento com a cabeça baixa e quando percebeu já estava de frente com o caminhão, ele fez um rápido desvio e bateu no eixo traseiro do veículo.

O motociclista sofreu fraturas no fêmur, em uma das mãos e teve também ferimentos no rosto.

A Equipe de Serviço Móvel de Urgência (Samu), esteve no local, socorreu a vítima e a encaminhou para o Hospital Regional.

O motorista do caminhão nada sofreu.