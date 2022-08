Motociclista tem perna arrancada e morre na hora após colidir contra caminhonete

Um acidente fatal foi registrado na noite deste sábado (13) na rodovia estadual MT-339, na região do assentamento Antônio Conselheiro, a cerca de 40km do município de Tangará da Serra. Um motociclista teve umas das pernas decepada após uma colisão de alto impacto contra uma caminhonete. Ele morreu no local.

Segundo as informações, caminhonete seguia atrás de uma carreta, sentido ao assentamento. O motociclista vinha no sentido contrário da via. Na versão do condutor da caminhonete, o homem na moto invadiu a pista e bateu de frente contra o veículo.

Com o impacto, o motociclista teve uma das pernas arrancadas, vindo a morrer na hora, próximo ao meio fio. Uma equipe médica do Samu foi acionada e esteve no loca, mas nada pôde ser feito.

Até o fechamento desta reportagem, a vítima do acidente foi identificada apenas como Robson. Peritos da Politec trabalham no local do acidente reunindo informações e detalhes de como ocorreu o acidente.

Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil também estão no local. Familiares da vítima chegaram agora há pouco.

O motorista da caminhonete, um idoso, foi retirado do local pelo filho. Ainda segundo as informações, ele estava em estado de choque e precisou de cuidados.

VEJA O VÍDEO (IMAGENS FORTES)