Motoqueiro fica ferido após mulher em carro de luxo não respeitar sinalização e causar acidente

Um motociclista ficou ferido após ser vítima de um acidente que ocorreu na noite desta quinta-feira (04), no bairro Jardim Guanabara, em Rondonópolis-MT.

Conforme as primeiras informações, o motociclista estava em uma Titan na preferencial, transitando na rua Otávio Pitaluga e ao chegar no cruzamento com a rua Ademar Candido Costa, uma mulher que conduzia um veículo Kicks da Nissan não respeitou a sinalização de parada obrigatória e causou o acidente.

O motociclista teve escoriações pelo corpo, foi socorrido pela equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A motorista do carro, nada sofreu, mas, permaneceu no local e prestou todo auxílio necessário.