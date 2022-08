Motorista atropela anta, carro capota e veterinária morre na BR-163

Uma médica veterinária identificada como Érica Fernanda de Jesus Fernandes, 33 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (8) após um acidente de carro na BR-163, no trecho entre as cidade de Sinop (MT) e Sorriso (MT). Ela chegou a ser encaminhada ao Hospital Regional, mas não resistiu. Érica estava como passageira no veículo. A motorista do automóvel também foi socorrida e está hospitalizada.

Conforme informações, Érica voltava de uma pós-graduação em São Paulo (SP) na companhia da colega quando, no km 775 da rodovia, a motorista atropelou uma anta. Após a batida, o carro saiu da pista e capotou.

Érica e a amiga foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Regional de Sorriso, mas a veterinária não resistiu aos ferimentos.

A veterinária era servidora municipal comissionada pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde, desde julho de 2021, trabalhando na Unidade Permanente de Castração (UPC).

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.

Por meio de nota, a Prefeitura lastimou a morte da veterinária e decretou luto oficial de três dias.

“Aos familiares e amigos estendemos os sentimentos de solidariedade, serenidade e conforto neste momento de tristeza, saudade e dor”, diz trecho.