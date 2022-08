Motorista capota veículo após invadir preferencial e atingir carro com mãe e filho

O acidente aconteceu no final da manhã desta quarta-feira (24), no cruzamento entre as ruas 13 de Maio com a Getúlio Vargas na Vila Aurora, em Rondonpópolis-MT, e deixou mãe e filho feridos. As vítimas estavam em um Siena quando atingiram uma SW4, conduzida por uma motorista que invadiu a preferencial, provocando uma colisão violenta seguida de um capotamento.

Segundo informações de uma testemunha, o condutor da SUV reduziu a velocidade quando chegou no cruzamento, mas que, certamente, acreditou que daria tempo de atravessar. “O motorista avançou na pista e houve a colisão com Siena. Como a 13 de Maio é a preferencial as pessoas andam com a velocidade mais alta, não deu tempo do motorista da SW4 passar”, relatou Gislâine Lis.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu mãe e filho, 42 e 7 anos, respectivamente. A mulher se queixava de dores na toráxica, pois devido ao impacto, bateu o corpo contra o volante. Ambos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas), sem relato de ferimentos graves.

Na SW4 tinha três pessoas, elas negaram atendimento do Samu e disseram estar bem fisicamente.

A Polícia Militar esteve no local fazendo garantindo a segurança durante o socorro e orientando o trânsito no local até a chegada da Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).