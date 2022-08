Motorista faz conversão perigosa, provoca colisão violenta e foge deixando vítima em estado grave

Um homem foi socorrido em estado grave após ser atingido por uma picape Courier na tarde desta terça-feira (9) na MT-270, cerca de 10 quilômetros de Rondonópolis-MT. O acidente teria sido provocado pelo motorista do carro que, ao perceber a gravidade da situação, fugiu para o mato, sem prestar socorro à vitima que foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo uma testemunha, que alega ter visto toda a cena do acidente, o condutor da picape seguia sentido Guiratinga-MT e estava com a seta ligada, apontando que viraria à esquerda para acessar a ‘estrada dos Violas’ quando, ao invés de primeiro parar no acostamento, virou imediatamente, invadindo a pista contrária, por onde seguia o motociclista.

Com o impacto da colisão, a vítima foi lançada a metros de distância, passou por cima do carro e caiu no asfalto gravemente ferido. Vendo a situação, ainda conforme a testemunha, o motorista da Courier entrou no mato que fica às margens da pista para fugir, mas antes acenou com as mãos, em tom de ‘zombaria’.

A equipe médica do Samu foi acionada e socorreu o motociclista, que foi encaminhado Hospital Regional de Rondonópolis hospital. Antes da chegada dos socorristas, a vítima foi amparada por uma equipe de enfermagem de São do Povo-MT que passou pelo local no momento.