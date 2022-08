Motorista invade pista preferencial e atinge jovem violentamente no centro

Um jovem de 21 anos ficou ferido após ser atingido violentamente pela condutora de uma caminhonete no final da manhã desta quarta-feira (3), no centro de Rondonópolis-MT. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Regional, com suspeita de fratura no punho direito.

Segundo informações de testemunhas, o rapaz seguia pela rua 15 de Novembro em uma motocicleta Honda Titan, quando foi surpreendido pela condutora de uma caminhonete, que descia pela avenida Cuiabá. Ela não teria respeitado a sinalização, provocando o acidente ao invadir a pista preferencial.

Em um possível estado de choque, a motorista teria seguido em frente com a caminhonete e parado metros depois e, na sequência, segundo testemunhas, dirigido o veículo na contramão e só estacionado quadras a frente do local da colisão.

Uma equipe de resgate do Samu foi acionada e socorreu a vítima. O jovem foi encaminhado ao Hospital Regional com suspeita de fratura no punho direito. A motorista da caminhonete não se feriu.

Com o impacto da colisão, a moto usada pelo jovem ficou parcialmente destruída. A Polícia Civil esteve no local colhendo materiais e conversando com testemunhas.