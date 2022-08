Motorista invade preferencial e provoca acidente envolvendo três veículos

Um acidente foi registrado no fim da tarde desta terça-feira (30), no cruzamento da Avenida Duque de Caxias com a Rua Domingos de Lima, no Bairro Vila Aurora, em Rondonópolis (MT). Ninguém ficou ferido.

O motorista de um carro Fiat Argo disse que seguia pela Avenida, não visualizou a placa de sinalização, invadiu a preferencial, momento em que provocou a colisão com o motorista de um carro Onix que subia pela Rua Domingos de Lima.

Com a força da batida, o condutor do carro Onix perdeu o controle da direção e bateu em um veículo Uno que estava estacionado.

Os três veículos ficaram danificados. Os motoristas permaneceram no local.

Ainda conforme informações, os condutores dos carros Onix e Argo são motoristas de aplicativo.