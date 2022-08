Motorista morre em colisão frontal entre picape e caminhonete após ultrapassagem perigosa

Uma mulher morreu na hora após sofrer um grave acidente nesta sexta-feira (12) na MT-358, entre Tangará da Serra e Campo Novo do Parecis-MT. A vítima seguia em uma picape Strada com um passageiro, quando foi violentamente atingida por uma caminhonete Hilux, ocupada por quatro homens. Ao todo, cinco pessoas ficaram feridas, duas em estado grave.

Segundo informações da Polícia Civil, a motorista (ainda sem identificação) conduzia a picape pela rodovia rumo à Tangará no momento em que o condutor da caminhonete, sentido oposto, tentou fazer uma ultrapassagem malsucedida. Houve um choque frontal violento, capaz de, por pouco, esmagar a vítima contra o volante. Com o impacto da colisão, os veículos ficaram destruídos.

As equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros de Militar foram acionadas e socorreram as vítimas. Dois homens que estavam na caminhonete foram encaminhados à UPA em estado grave, os demais ocupantes apresentavam ferimentos mais leves. O passageiro da picape, por sua vez, foi socorrido com suspeita de fratura na perna.

As reais causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil, que esteve no local. A Polícia Militar também foi acionada e fez a segurança do trânsito, enquanto as equipes socorristas faziam os resgates.