Um acidente de trânsito foi registrado na noite deste sábado (06) no bairro Cidade Salmen, em Rondonópolis – MT. A vítima foi socorrida por populares que passavam pelo local.

Segundo consta no Boletim de Ocorrências, o condutor do carro Prisma seguia pela rua Espírito Santo, sentido bairro-centro, quando bateu na traseira de um caminhão que estava parado a direita da via.

Após a colisão, a frente do carro ficou presa no caminhão. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor.