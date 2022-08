Mototaxista e passageira são presos pela PM com pasta base de cocaína e balança de precisão

A ‘corrida’ terminou antes do esperado para um mototaxista a mulher que ele transportava na tarde desta segunda-feira (22) em Aragarças-GO, bem na divisa com Barra do Garças-MT. O profissional e passageira foram presos em flagrante, suspeitos de tráfico de drogas na região. Com eles, a Polícia Militar de Goiás apreendeu uma porção grande pasta base de cocaína e uma balança de precisão.

Segundo informações do Major Ghiovani, a mulher já possui passagem por tráfico de drogas, crime cometido em Mato Grosso, por esse motivo era monitorada pela polícia. “Após um levantamento feito pela Inteligência da PM, soubemos que hoje haveria um transporte de droga hoje. Foi quando conseguimos prendê-la carregando na bolsa um tablete de pasta basta e uma balança de precisão”, relatou o Major.

O mototaxista, por sua vez, foi detido, pois a transportava com o conhecimento de que ela estaria traficando drogas pela cidade. O celular dos dois foram apreendidos e o aparelho do profissional tinham informações que comprovavam o envolvimento dele no crime.

“Pelas conversas que ele tinha com ela [via celular], ele tinha sim conhecimento do que estava transportando”, afirma o policial.