Mototaxista tem cabeça esmagada após ser atropelado por caminhão

Um mototaxista identificado como Esmeraldo David de Melo, 59 anos, teve a cabeça esmagada após ser atropelado por um caminhão na manhã desta quinta-feira (11), na avenida Ministro João Alberto, em Barra do Garças (MT).

Conforme informações, o homem é morador da cidade de Aragarças (GO).

Testemunhas informaram que o mototaxista perdeu o controle da direção, bateu no caminhão e foi atropelado. O motorista a princípio não parou o veículo. Ele disse que não percebeu que a moto havia batido no caminhão. Ele foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após as duas pontes de Barra do Garças e Aragarças.

Equipes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Corpo de Bombeiros estiveram na ocorrência.