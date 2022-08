MPE se manifesta contrário à reconstituição no caso Paccola

O Ministério Público de Mato Grosso (MPE) se manifestou contrário à possibilidade de reconstituição do assassinato de Alexandre Miyagawa, o Japão, morto a tiros disparados pelas costas pelo vereador de Cuiabá, Marcos Paccola (Republicanos). O caso ocorreu no dia 1 de julho, por volta das 19h40, na Rua Presidente Arthur Bernardes, no bairro Quilombo.

O MPE também solicitou pelo indeferimento do pedido para que a namorada de Japão, que o acompanhava na noite do crime, seja aceita como assistente de acusação.

No entendimento do MPE, a reconstituição do crime não se faz necessária, já que toda a ação foi registrada por câmeras de monitoramento de estabelecimentos comerciais na região. Sendo assim, o caso não carece de apuração quanto a dinâmica dos fatos, basta que se analise os vídeos. “No caso concreto, a reconstituição do crime mostra-se impertinente e protelatória, razão pela qual deve ser indeferida”, diz o MPE.