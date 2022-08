MT | Com auxílio de projeto, fazenda consegue aumentar em 20% peso de bezerros desmamados

A fazenda Esperança, localizada em Santo Antônio do Leverger (MT), tem aproximadamente 10 mil hectares e produz cerca de 4 mil bezerros por ano. Com o auxílio do projeto ‘Fazenda Pantaneira Sustentável, coordenada pela Famato, Senar-MT, Acrimat e Embrapa Pantanal, que atende 15 propriedades em cinco municípios do estado e traz orientações técnicas e gerenciais aos pecuaristas pantaneiros, a propriedade conseguiu aumentar em 20% o peso dos bezerros desmamados no Pantanal.

O médico veterinário e técnico credenciado do Senar-MT, Vitor Hugo Tadano, é quem atende mensalmente a fazenda, que tem foco na produção de bezerros. Ele explicou os caminhos percorridos para alcançar os resultados e reforçou que mesmo mudanças simples, como a migração das anotações de campo “do papel” para o computador, ajudam a fazer a diferença. “O tipo de informação será o mesmo, mas a análise e a qualidade de informação será maior e melhora a tomada de decisões, como a programação e reprogramação de manejos e demais intervenções”, explica.

O treinamento e a capacitação dos colaboradores por meio de palestras, por exemplo, também foi fundamental, segundo Vitor. Com o time mais instruído, a conferência dos índices nutricionais e reprodutivos do rebanho tornou-se mais precisa. Também houve investimento na melhoria da estrutura dos cochos, que passaram a fornecer mineral de melhor qualidade e volume adequado para o número de animais.

Com as adaptações, os resultados apareceram. O trabalho na Fazenda Esperança ajudou a diminuir a idade do primeiro parto, que oscilava entre 29 e 34 meses, para 28 meses. Além disso, houve melhora significativa na taxa de prenhez, que saltou de 61% para 83% no período. O desempenho é bem melhor que as médias registradas no Pantanal. Segundo o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA), em 2019 a taxa média de prenhez era de 43%, com a idade do primeiro parto em 32 meses.

No início do projeto, o desmame das fêmeas em 2019 marcava 165 kg e atualmente, a marca chega a 195 kg. A ideia é melhorar o número de kg por bezerros desmamados. A queda expressiva da taxa de mortalidade (de 5,02% para 1,88%) também foi expressiva e proporcionou melhora na recolha de ossos.

O gestor da fazenda Esperança, Thiago Acácio, falou sobre a assistência que tem recebido. “Eles nos auxiliam para uma melhoria e com isso, a capacidade de lotação da fazenda aumenta e o manejo fica melhor. A partir disso, a taxa de desmama foi melhor e a taxa de mortalidade diminuiu”, finaliza.