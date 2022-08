MT Escola de Teatro realiza aula aberta para público com a presença de Luiz Antônio Rocha

Nesta segunda-feira (29), a MT Escola de Teatro realiza a aula inaugural aberta do Curso Superior de Tecnologia em Teatro, com um bate-papo com o renomado produtor e diretor teatral, que atua no mercado de teatro, produção cultural, cinema e TV há 36 anos, Luiz Antônio Rocha, encontro facilitado pelo ator Romeu Benedicto, nesta segunda-feira (29), às 10h, no Cine Teatro Cuiabá. Para se inscrever, basta acessar o link: https://bit.ly/aulamtescola.

Rocha produziu o elenco de centenas de comerciais nacionais e internacionais, filmes, novelas e minisséries. Recebeu alguns prêmios “Colunistas” de produção de elenco e dois prêmios “Mambembe” de melhor produção teatral. Além de produtor e diretor teatral Luiz Antônio Rocha é um dos mais conceituados diretores de casting do mercado de cinema e TV segundo a revista VEJA.

O Coordenador Geral da MT Escola de Teatro, Flávio Ferreira, agradece ao ator cuiabano Romeu Benedicto, articulador do encontro. “A aula inaugural é realizada todo início de semestre, é sempre aberta ao público e conta com a participação de um convidado da área cultural. Foi o Romeu quem proporcionou esse bate-papo entre o Luiz Antônio com os alunos”, destaca.

Entre os trabalhos de Rocha no audiovisual destacam-se: “Chatô, o Rei do Brasil” de Guilherme Fontes; “Mandrake” – (Conspiração Filmes), “O Brado Retumbante”, “Laços de Família”, “Mulheres Apaixonadas”, “Presença de Anita”, “A Lei e o Crime”, “Vidas Opostas”, “Seven years in Tibet” de Jean- Jacques Annaud, “Le Jaguar” de Francis Veber, “Anjos do Sol” de Rudi Langman e “A Mulher do meu amigo” de Domingos Oliveira, Dir, de Claudio Torres. Seus últimos trabalhos foram “Velho Chico”, de Benedito Ruy Barbosa e “Dois Irmãos”, de Milton Hatoum – ambos com direção de Luiz Fernando Carvalho para a TV Globo; “A paixão segundo GH” de Clarice Lispector com direção de Luiz Fernando Carvalho, “O último Jogo” de Roberto Studart e “Retrato de um certo Oriente” novo filme de Marcelo Gomes. Em 2012, foi convidado para fazer parte do júri oficial do INTERNATIONAL EMMY AWARDS realizado em Nova York.

Para Romeu Benedicto o bate-papo é de suma importância para os alunos, que terão acesso a informações que ele teve que buscar fora, no início de sua carreira. “Quando eu fui buscar isso fora, tive bastante dificuldade, fui aprendendo errando, no peito mesmo, e com acesso a uma pessoa com essas informações que ele pode trazer, seria bem mais fácil. Então, é bom poder facilitar”, afirma ele.

Ministrado em quatro semestres, o Curso Superior de Tecnologia em Teatro qualifica o estudante em nível superior para a atuação profissional, possibilitando as seguintes áreas de ênfase: Atuação, Cenografia e Figurino, Direção, Dramaturgia, Iluminação, Sonoplastia, e Produção Cultural.

Sobre a MT Escola de Teatro

A MT Escola de Teatro é um polo de formação da gestão do Cine Teatro Cuiabá firmada entre Secretaria de Estado, Cultura e Lazer (Secel-MT), Associação Cultural Cena Onze. O curso de tecnologia em Teatro tem a parceria da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e da Associação dos Artistas Amigos da Praça (Adaap/SP).