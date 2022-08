Mulher é espancada após atender o celular do companheiro e flagrar mensagens dele com suposta amante

Uma mulher sofreu uma tentativa de feminicídio após atender o celular do companheiro, em Tangará da Serra-MT. A empresária e estudante de Biomedicina, Josiane dos Santos Santucci, 36 anos, foi espancada e precisou de vários pontos no rosto.

As agressões aconteceram na semana passada e até hoje a mulher está assimilando o que aconteceu, afirmou a advogada da vítima, Lidiane Forceline, em entrevista à TV Vale. “Ela está ainda numa fase de recuperação, então agora que a ficha caiu e ela está entendendo que quase foi morta”.

A violência teria sido motivada por uma telefonema. Segundo informações, Josiane atendeu o celular do companheiro e do outro lado da linha, uma mulher fazendo ameaças e pedindo dinheiro. Assim que a empresária se identificou, a mulher desligou a chamada. Desconfiada, Josiane teria lido algumas mensagens do companheiro com uma mulher e o conteúdo sugeria que eles tivessem alguma relação amorosa.

