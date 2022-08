Mulher é presa após ataques racistas a funcionária em Fórum de Rondonópolis

“Não quero ser atendida por preto” e “tenho nojo de preto” seriam algumas das frases ditas por uma mulher dentro do Fórum de Rondonópolis na última quarta-feira (17). Ataques racistas dirigidos a uma estagiária, de 27 anos, que registrou um Boletim de Ocorrência.

Segundo consta no documento, a vítima contou que a suspeita, de 52 anos, lhe pediu informações. Em seguida deu início as ofensas. Ao ser questionada pela estagiária, a mulher fugiu.

A guarda do Fórum foi acionada logo após a agressora fugir. Ela acabou sendo encontrada andando apressadamente pelos corredores do prédio e presa pelos policiais militares que atuam no interior da unidade.

Ela foi levada para a delegacia, onde foi autuada no crime de injúria mediante preconceito. O caso está sob investigação da Polícia Civil.