Mulher sofre fratura na bacia e filho de 6 anos é encaminhado para hospital infantil após carreta tombar

Uma mulher ficou ferida com fratura na bacia e o filho de 06 anos foi conduzido para Unidade de Pronto Atendimento Infantil, após a carreta que o esposo estava descarregando farelo de soja tombar na manhã deste domingo (21), em uma estrada de chão a cerca de 15Km da BR-163 e a 40 Km do município de Rondonópolis-MT.

Na cabine da carreta estavam o motorista, a esposa e o filho de 06 anos, eles saíram da cidade de Sorriso-MT para descarregar em uma propriedade da zona rural.

No momento em que chegaram no local a cabine ergueu e a carreta veio a tombar.

O motorista nada sofreu, a criança também ficou sem ferimentos, mas, foi conduzida para unidade hospitalar infantil por precaução, já a esposa do condutor teve bastante ferimentos, inclusive com fratura na bacia.

O dono do local permitiu que a equipe do AGORA MT, entrasse na propriedade particular e acompanhasse o trabalho do Serviço de Pronto Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que retirou a vítima da cabine a imobilizou e a encaminhou para o Hospital Regional.