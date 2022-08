Na contramão de Fávaro, deputados do PSD reafirmam apoio a Mauro Mendes

Deputados estaduais pelo PSD, Wilson Santos, Nininho e Dr. Gimenez, confirmaram que não irão seguir os passos do presidente estadual da sigla, senador Carlos Fávaro, em 2022. O partido segue rachado, com algumas das principais lideranças subindo ao palanque do candidato ao Governo do Estado, Mauro Mendes (UB), nestas eleições.

Os deputados participaram nesta semana de uma reunião com Mendes e com o vice na chapa, Otaviano Pivetta (Republicanos).

A Carlos Fávaro, a pulada de muro, agora, pode custar caro. Perdeu antigos aliados que o ajudaram a chegar ao Senado, como o próprio Mauro Mendes, além de outras lideranças e parte em setores importantes na tomada de decisões políticas, como o agronegócio.

Fávaro se uniu à federação de esquerda em Mato Grosso e apoia a candidatura de Lula (PT) ao Planalto, de Neri Geller (PP) ao Senado e da primeira-dama de Cuiabá, Marcia Pinheiro (PV), ao governo.