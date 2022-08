Na raça, Palmeiras vence o Atlético – MG com dois jogadores a menos e avança para semifinal

O Palmeiras está na semifinal da Libertadores. Jogando no Allianz Parque, na noite desta quarta-feira (10), o Verdão e o Galo fizeram um grande embate e mesmo com dois expulsos (Danilo e Gustavo Scarpa) e Vargas dos atleticanos e depois do 0 a 0 no tempo normal, os palmeirenses venceram nos pênaltis por 6 a 5, após o erro de Rubens e o acerto de Murilo. A partida de ida foi um empate por 2 a 2

Foco no Brasileirão

Depois deste duelo internacional envolvendo brasileiros, Palmeiras e Atlético-MG voltam suas atenções para o Brasileirão, já que ambos estão fora da Copa do Brasil e agora o Verdão/Galo também eliminado da Libertadores.

Pelo nacional, o Alviverde fará o dérbi diante do Corinthians, no próximo sábado (13), às 19h (Brasília) na Neo Química Arena, contra o rival que é vice-líder seis pontos atrás (45 a 39). No dia seguinte, os mineiros pegam o Coritiba, no Couto Pereira, às 11h (Brasília), pela 22ª rodada.

Etapa inicial brigada e com expulsão no VAR

O primeiro tempo no Allianz Parque foi marcado pelo cântico da torcida do Palmeiras e de muita briga em todos setores do campo. Foram 11 desarmes no total e apenas um chute no alvo, oriunda do Atlético-MG que contou com a defesa de Weverton na finalização de Hulk.

Posteriormente o grande momento da primeira etapa ocorreu no meio-campo. Em contra golpe do Galo, Danilo acabou sendo imprudente e chegou de forma violenta no meia Zaracho. Depois da Cria da Academia levar o amarelo, o juiz Wilmar Roldán foi chamado ao VAR (árbitro de vídeo) e optou em trocar a cor do cartão e expulsou a revelação palmeirense aos 29′. Apesar do desequíbrio numérico, os times seguiram se anulando e pouca criatividade foi vista.

Pressão atleticana, novas expulsões e penalidades

Com a vantagem de 11 contra 10, o Atlético-MG ocupou o campo de ataque começou a pressionar com chutes de fora e dentro da grande área e exigindo de Weverton boas defesas. Na única oportunidade que os palmeirenses tiveram na primeira metade da etapa final foi com Zé Rafael, em chute mascado da entrada da área, após um corte ruim da defesa mineira.

Um jogo se manteve quente no campo e o juiz mais uma vez precisou utilizar do cartão vermelho para acalmar os ânimos e novamente foi para o lado verde e branco. Após sofrer uma falta, Gustavo Scarpa deu uma entrada violenta em Allan e também foi expulso aos 36′ do segundo tempo. No fim, Vargas também foi expulso aos 50′ do segundo tempo. Com o novo empate, decisão foi para os pênaltis.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG

Local: Allianz Parque, São Paulo

Data e hora: Quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)

Auxiliares: Alexander Guzman e Wilmar Navarro (ambos da Colômbia)

Quarto árbitro: Carlos Ortega (Colômbia)

VAR: Julio Bascuñan (Chile)

Cartões amarelos: Zaracho, aos 6′ 2º/T, Guilherme Arana, aos 29′ 2º/T, Nathan Silva, aos 33′ 2º/T e Vargas, aos 39′ 2º/T (Atlético-MG); Gustavo Gómez, aos 13′ 2º/T, (Palmeiras) e Abel Ferreira, técnico, aos 29′ 2º/T

Cartão vermelho: Danilo, aos 29′ 1º/T, Gustavo Scarpa, aos 36′ 2º/T e Vitor Castanheira, auxiliar técnico, aos 50′ 2º/T (Palmeiras); Vargas, aos 49′ 2º/T (Atlético-MG)

PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marcos Rocha (Mayke), Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu (Luan) e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Junior Alonso, Nathan Silva e Guilherme Arana (Rubens); Allan, Jair e Zaracho (Eduardo Sasha); Ademir (Nacho Fernández), Keno (Vargas) e Hulk. Técnico: Cuca.