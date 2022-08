Nasa posiciona foguete que será lançado em 12 dias para dar uma volta ao redor da Lua

O grande dia da Nasa está se aproximando: o novo foguete americano SLS chegou, na manhã desta quarta-feira (17), à sua plataforma de lançamento, em Cabo Canaveral, na Flórida, antes de sua decolagem programada para a Lua em 12 dias.

A missão marcará o primeiro voo do programa americano de retorno à Lua, apelidado de Artemis.

Artemis 1 não terá astronautas a bordo, pois seu objetivo é testar o gigantesco foguete de 98 metros de altura e a cápsula Orion, localizada em cima dele, para garantir que possam transportar com segurança uma tripulação para a Lua, o que deve ocorrer a partir de 2024.

O foguete, chamado SLS (Sistema de Lançamento Espacial), está em desenvolvimento há mais de uma década e se tornará o mais poderoso do mundo quando decolar.

Ele foi instalado na lendária plataforma 39B após uma transferência noturna de dez horas do hangar de montagem, no mesmo complexo do Kennedy Space Center.

“Para todos nós que olhamos para a Lua e sonhamos com o dia em que a humanidade retornará à superfície lunar, pessoal, aqui estamos, aqui vamos nós de novo”, disse o chefe da Nasa, Bill Nelson, em entrevista coletiva.

A espaçonave Orion será impulsionada em direção à Lua e até 64.000 km além, aventurando-se mais longe do que qualquer outra espaçonave tripulada.

Em seu retorno à atmosfera terrestre, seu escudo térmico terá que suportar uma velocidade de quase 40.000 km/h e metade da temperatura da superfície do Sol.

A decolagem está programada para 29 de agosto, às 8h33, horário local.

Se o tempo não estiver favorável, o lançamento ocorrerá em 2 ou 5 de setembro.

A missão deve durar 42 dias no total, até o retorno e descida no oceano Pacífico, onde a nave será recuperada por um navio da Marinha dos Estados Unidos.

Em 2024, a missão Artemis 2 levará astronautas para orbitar a Lua, sem pousar nela. Essa honra será reservada à tripulação da Artemis 3, uma missão que ocorrerá em 2025, no mínimo.

A última vez que humanos pousaram na Lua foi durante a missão Apollo 17, em 1972.

O programa Apollo levou apenas homens brancos à superfície da Lua, mas a missão Artemis planeja enviar a primeira mulher e a primeira pessoa negra.

O objetivo é fazer da Lua uma base onde sejam desenvolvidas as tecnologias necessárias para enviar humanos a Marte.