Natal se consolida como destino cultural e religioso

A capital do Sol, como é conhecida Natal, tem belas praias, passeios pelas dunas e uma excelente gastronomia, principalmente no que se refere ao camarão. Mas a capital do Rio Grande do Norte não conta apenas com o turismo de sol e mar, mas também é palco de um cenário repleto de cultura e história.

Confira, abaixo, alguns pontos turísticos do destino sugeridos pelo Marazul Receptivos para quem quer conhecer o turismo religioso na região:

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação

A Igreja foi construída no século XVI, em forma de uma pequena capela, para a missa de fundação da cidade. É o ponto mais antigo da cidade e com certeza vale muito a pena a visitação.

Igreja de Nossa Senhora de Lourdes

A Igreja de Nossa Senhora de Lourdes fica em Petrópolis. Nesse ponto, especificamente, o que chama a atenção são os restos mortais do Padre Antônio Maria, guardadas lá e que atraem muitos fiéis.

Igreja Santo Antônio

Chamada também de Igreja do Galo, por conta do catavento que tem em formato deste animal, essa igreja é feita em arte barroca. As pinturas que formavam seu teto podem ser encontradas expostas no Museu de Arte Sacra.

Igreja de Nossa Senhora dos Rosários dos Pretos

A Igreja foi construída em Cidade Alta no século XVIII por escravos. A igreja era frequentada apenas por pobres e negros. Hoje, é possível assistir à missa celebrada em latim, com o monsenhor de costas para os fiéis.

Santuário dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu

Esse Santuário foi construído em 2009, fica no bairro Nazaré e é dedicado às vítimas do massacre que ocorreu durante a invasão holandesa. Lá, é possível encontrar também o quadro dos 30 mártires de Cunhaú e Uruaçu, declarados santos pelo papa em 2017.

Estátua de Santa Rita

A Estátua fica no Município de Santa Cruz, chama a atenção pelas suas grandes dimensões. O seu resplendor, por exemplo, conta com 8 metros – totalizando 56 metros em toda a escultura histórica.

Santuário de Nossa Senhora de Fátima

Na lista dos mais frequentados pelos religiosos, temos o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, o qual chama atenção pela missa realizada todo 13 de cada mês.