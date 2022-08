Negócio da China

A China prolongou o exercício militar que faz no estreito que separa o país de Taiwan, fechando seu espaço aéreo e as 6 entradas marítimas da ilha. Lançando mísseis que cruzaram o espaço aéreo taiwanês e enviando caças que voam até o limite do seu espaço aéreo, Pequim dá a demonstração clara de que, em querendo, pode invadir a ilha.

Tudo acontece em razão da visita da presidente da Câmara norte-americana, Nancy Pelosi, a Taiwan, a qual o governo chinês viu como provocação. É que a China defende a polícia de “Uma Só China” considerando Taiwan parte rebelde de seu território. Os Estados Unidos até concordaram com essa política, a fim de restabelecer laços diplomáticos com os chineses, mas consideram a província de Taiwan como uma unidade autônoma especial, sem reconhecer-lhe a soberania, porém.

Taiwan era parte integrante da China até à Revolução Chinesa, em 1948, quando Mao-Tse-Tung e seus liderados comunistas tomaram o poder e “demonizaram” o ocidente e tudo que os representava (economia, cultura, religião etc). Os que escaparam da tirania que se instalava na China continental foram para Taiwan e declararam independência. A ilha tem hino, bandeira e governo próprios, não reconhecidos mundialmente, no entanto.

Mas por que a China pretende reincorporar Taiwan? Não é nacionalismo que move o governo chinês, senão mero interesse econômico. A ilha tem população de mais de 23 milhões de habitantes (o Chile tem 19 milhões, para se ter uma ideia) e um Produto Interno Bruto de 668 bilhões de dólares em 2021, o que dá uma renda per capita anual de mais de 28 mil dólares. A China, embora tenha o segundo maior PIB do planeta, algo em torno de 18 trilhões de dólares, tem a renda per capita anual menor que a da população insular, um pouco mais de 12 mil dólares.

O governo da China tem um plano para chegar a uma renda anual de 20 mil dólares para cada chinês até 2048, ano em que a revolução completará 100 anos. Incorporar Taiwan só ajudaria nisso, e aumentaria ainda mais a influência chinesa na Ásia, coisa que os americanos tentam conter. Os acordos comerciais dos Estados Unidos com os países da região (Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Indonésia etc) tem o propósito de frear o crescimento da economia chinesa. Esse, portanto, foi o alvo da visita de Pelosi a esses países e, especialmente, a Taiwan.

A importância estratégia da ilha para o China foi revelada na reação exagerada desses exercícios militares. Dificilmente resultará em conflito bélico na região, uma vez que os Estados Unidos mantêm acordo de cooperação militar com Taiwan que os obriga a defenderem-na em caso de invasão. Pequim sabe disso e uma guerra não interessa à política econômica da China. Descartado o conflito armado, porém, não é improvável que a relação de comércio entre China e Estados Unidos seja abalada. Se o for, a China, grande importadora da soja americana, precisaria encontrar outro mercado fornecedor do grão, o que seria muito bom para nós. Um verdadeiro “negócio da China”, como se diz.