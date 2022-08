Noiva tira cunhada da lista de madrinhas por não estar ‘animada’ para o casamento

Escolher pessoas para estarem ao lado dos noivos no grande dia realmente não é algo fácil. Uma mulher relatou em suas redes sociais que teve de tomar uma decisão radical: tirar sua cunhada da lista de madrinhas para o casório. O motivo? A noiva teve a impressão, há pouco menos de um mês do casamento, de que a irmã de seu futuro marido não estava tão animada assim para a cerimônia.

A mágoa começou após a noiva convidar a cunhada para ser uma de suas madrinhas. Apesar de ela ter aceitado, a mulher afirma que, depois do convite, nunca recebeu “uma mensagem sequer” da irmã do futuro marido para oferecer ajuda com o casamento.

Já a prima do noivo, por sua vez, tem sido muito presente na vida dela, dando mais suporte do que a cunhada — embora ela só tenha encontrado a prima uma vez.

Em um post no Facebook, republicado no Reddit, a noiva afirmou, segundo o tabloide The Mirror: “Tenho pensado na ideia de retirar o convite que fiz a minha cunhada para ser madrinha do meu casamento. Não quero ser rude com ela, ainda mais tão perto da cerimônia, marcada para 2 de setembro, mas não senti nenhum apoio dela com relação ao casório”.

“Imagine você que a prima do meu noivo, que eu encontrei apenas uma vez na vida, tem sido mais atenciosa e fica constantemente me perguntando se preciso de ajuda com algo, algum conselho ou alguma ideia para a festa. Da mesma forma, minhas irmãs também têm sido superprestativas, assim como as demais madrinhas”, explicou ela.

Além disso, a noiva informou, nos comentários de seu post no Facebook, que não tinha dito nada ainda à cunhada. Em vez disso, ela deixou claro para a moça que estava precisando de ajuda para organizar todos os detalhes do casamento, dando uma dica para que ela “se tocasse do trabalho que teria quando aceitou ser madrinha do casamento”.

“Todo mundo tem noção do que significa aceitar ser madrinha e padrinho. Então, não entendo por que ela aceitou o convite e não se mexe para nada. Além disso, como irmã do noivo, ela deveria mostrar um pouco mais de animação para celebrar com a gente.”

Internautas se manifestam

O desabafo da noiva, porém, não recebeu muitos comentários positivos. Internautas do Reddit ficaram ao lado da cunhada, em sua maioria, e alguns acrescentaram que a futura esposa já tem um monte de madrinhas e não precisa contar com o apoio de mais uma.

Uma pessoa foi enfática. “Estou cansada dessa história de ‘todo mundo sabe o trabalho que exige ser madrinha’, como se fosse um privilégio ser assistente pessoal dos noivos bancando tudo sozinho”, reclamou.

“Se a noiva já tem um monte de madrinhas que estão ajudando, para que ela precisaria de mais uma para dar opinião? Ela quer mais uma pessoa levantando a sua bola? Ah, por favor, pare com isso. Faça um pedido específico, se você precisar, mas pare de ser passivo-agressiva, nada a ver”, criticou outro internauta.

Sem deixar barato, uma terceira pessoa ainda comentou: “Isso é totalmente sobre atenção para a noiva, não tem nada a ver com apoio ou suporte. Ela está confundindo o sentido de ‘ajuda’ e se sentindo a pessoa mais importante do mundo para todas as envolvidas”.