Nos bastidores da Câmara, ecos das críticas de Pátio e estratégia definida contra Sispmur

Interlocutores conversaram com a reportagem nos últimos dias. Entre os assuntos principais, a reverberação dentro da Câmara de Vereadores das palavras ditas pelo prefeito José Carlos do Pátio (PSB) contra parlamentares de sua base aliada. O gestor municipal se disse indignado com os vereadores aliados que se esquivaram, na semana passada, da votação do projeto de Lei de trata da reformulação da Pasta da Educação.

À reportagem, ocasião em que se pronunciou, Pátio voltou a defender o referido projeto como valorização dos professores da Rede Municipal, passando o piso salarial atual, de R$ 2.8 mil, para R$ 3.8 mil, 33% acima do piso nacional da categoria se considerada a quantidade de horas trabalhadas por semana. “É bom deixar claro que eu tenho compromisso com o servidor público. Sou o segundo prefeito que fez a maior reposição salarial aos servidores do município. Na Reforma da Previdência eu não taxei os servidores, só houve uma taxação pela diferença acima do teto do INSS e isso é respeito pelo servidor. O nosso salário vai ficar entre os maiores do brasil, com piso de R$ 3.8 mil por trinta horas, enquanto o piso nacional se refere a 40 horas trabalhadas”.

Contra os vereadores, ainda na entrevista, Pátio disparou: “Eu fiquei indignado. Vários vereadores se retirando do Plenário para não votar piso que aumenta o salário dos professores que estão na ponta?!? O salário de mais de 90% dos professores da rede, o professor que está no chão da escola?!?”, disse. “Vereador tem que começar a se posicionar. Ou vai ficar do lado dos professores ou vai contra a nossa Educação”, completou.

PALAVRAS DURAS

Um dos ouvidos pela reportagem, fonte “de dentro”, disse esperar que a fala tenha sido uma atitude isolada. Recentemente, lembrou ele, a mesma base aliada aprovou o projeto de Lei que reajusta a alíquota do IPTU em todo Município, a contragosto de setores importantes e influentes da sociedade. O placar de votação foi alvo de protestos. Um dos mais midiáticos foi o outdoor instalado por membros de uma frente conservadora.

Do projeto a Educação, segundo apurou a reportagem, ainda não há consenso na Casa de Leis para a aprovação da proposta. Mesmo assim, há a expectativa da pauta ser remetida ao Plenário novamente nesta quarta-feira (24). Na última semana, sob forte pressão sindical, a sessão ordinária foi encerrada antes da votação do projeto, encaminhado à apreciação no decorrer da tarde. Foi o que motivou as duras críticas de Zé do Pátio.

MINORIA

Pela contagem, o projeto da Educação, hoje, conta com a certeza de apenas 12 votos, dois a menos do necessário para a aprovação (2/3 da Casa). Dos 21 parlamentares, ainda segundo o repassado, 2 tendem a mudar de lado e seguir favoráveis ao projeto e 1 ainda está “em cima do muro”. Há, ainda, os que tem evitado as chamadas “bolas divididas” e deverão optar pela abstenção.

Ocorre que a intenção do prefeito José Carlos do Pátio pode estar, justamente, alinhada ao placar minoritário. Explica-se: com 12 votos, o projeto será votado e derrubado e pauta semelhante só poderá retornar à Câmara em meados de 2023. Em resumo, perde o projeto e também -e principalmente- o sindicato dos servidores, que não conseguirá ter atendidas nenhuma das suas reivindicações, além do risco real de ter a imagem arranhada pelo não reajuste de salários dos servidores em início de carreira. A questão é política, terreno em que Zé do Pátio dificilmente perderá.

Em terceiro perde a Câmara. Mal necessário. Já o prefeito sai da briga ileso.

Com a derrubada da proposta, o gestor economiza recurso e ganha munição para entoar que se esforçou para conceder os reajustes, mas fora impedido pela Câmara e pelo sindicato. Há que a acredite que esta seria a estratégia prefeita.