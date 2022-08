Nova pesquisa traz números das corridas ao Planalto, Governo e Senado

Pesquisa realizada pelo Instituto MT Dados mediu as intenções de voto para os candidatos à presidência da República, Governo e Senado nestas eleições em Mato Grosso. Na primeira disputa, na modalidade estimulada, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) segue como líder, com 44%. Em segundo lugar aparece o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 31%.

Ciro Gomes (PDT), segundo a pesquisa, tem 3%, contra 1% de Simone Tebet (MDB) e 1% de Vera Lúcia (PSTU).

Brancos e nulos somam 6% e não souberam responder 13%.

Bolsonaro também tem maior intenção de votos na modalidade espontânea, em que não é apresentada uma relação de candidatos aos eleitores. Nela, ele aparece com 41% e Lula com 26%.

Ciro Gomes tem 2% e Simone Tebet 1%. Brancos e nulos somam 7% e 23% dos entrevistados não souberam responder.

GOVERNO

No levantamento entre os candidatos ao Governo, o atual governador Mauro Mendes (UB) segue liderando com 44% das intenções de voto na modalidade estimulada. Em segundo lugar está Márcia Pinheiro (PV), com 6%.

Em seguida figuram o Pastor Marcos Ritela (PTB) com 3% e Moizés Franz (Psol) com 1%.

Nulos e brancos somam 14%, e outros 32% dos eleitores preferiram não responder às alternativas.

Mendes também aparece como favorito na pesquisa espontânea, em que não é apresentada uma relação de candidatos aos eleitores. Na modalidade, ele aparece com 26%, contra 3% de Marcia.

Demais candidatos somam 1%, brancos e nulos 14%. Nessa modalidade 56% dos entrevistados não souberam responder sua preferência.

SENADO

Entre os candidatos ao Senado, o atual senador Wellington Fagundes (PL) lidera a corrida com 32% das intenções de voto na modalidade estimulada. O segundo lugar é de Neri Geller (PP), com 10%.

Em terceiro aparece Antônio Galvan (PTB) com 2% das intenções de voto. Os candidatos Feliciano Azuaga (Novo), Jorge Yanai (DC), Kássio Coelho (Patriotas) e José Roberto aparecem com 1% das intenções de votos cada um.

Brancos e nulos somam 16% e 36% não souberam responderam.

Wellington também aparece como favorito na corrida ao Senado na modalidade espontânea, com 10%, contra 4% de Neri. O produtor rural Antônio Galvan e o médico Jorge Yanai aparecem com 1% cada.

A pesquisa ainda aponta que 2% das intenções de voto vão para “outros nomes”. Nulos e brancos somam 16% e não souberam responder 66%.

A PESQUISA

A pesquisa foi realizada entre os dias 16 a 20 de agosto com 1.200 entrevistas em Mato Grosso. Com intervalo de confiança de 95%, a sondagem tem margem de erro de 2,9% pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa quantitativa utilizou a técnica Survey de opinião e foi registrada junto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MT-06513/2022.