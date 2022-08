Nova pesquisa traz Wellington Fagundes com 38% das intenções de voto

Nova pesquisa de intenção de voto ao Senado em Mato Grosso traz o atual senador e candidato à reeleição, Wellington Fagundes (PL), na liderança com 38%. O levantamento foi feito pelo instituto Real Big Data, encomendado pela emissora nacional Record TV. O percentual corresponde à modalidade estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor.

Em segundo lugar aparece Neri Geller (PP), com 9%, seguido por Antonio Galvan (PTB) com 5%. Já Kássio Coelho (Patriota), Jorge Yanai (Democracia Cristã) e Feliciano Azuaga (Novo) estão empatados com 2% cada um. José Roberto (PSOL) tem 1%.

Não souberam ou não responderam somam 28% e 13% disseram que vão votar branco ou anular o voto.

A pesquisa ouviu 1.500 eleitores por telefone entre os dias 26 e 27 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MT-03215/2022.