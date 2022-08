O massacre de Bolsonaro

A entrevista de ontem no Jornal Nacional, da Rede Globo, vai virar estudo de caso nas faculdades de jornalismo. Durante 40 minutos, William Bonner e Renata Vasconcelos desfilaram ironia, sarcasmo e ataques ao entrevistado e candidato à reeleição, o Presidente Jair Bolsonaro.

Bom, vamos combinar que o posicionamento da emissora já é conhecido (e reconhecido) por todos os eleitores, bolsonaristas ou não. Crítica do Governo, cuida a gigante da comunicação sempre em preterir ou desmerecer suas conquistas e enaltecer os erros. A isto chamamos de “linha editorial”, que é uma escolha do veículo de comunicação; e assiste quem quer.

Mas a tal linha editorial da Globo foi desnudada em atitudes descorteses (para dizer o pouco) dos entrevistadores, até mesmo entre si. Renata parecia estar sendo mentoreada por Bonner. Em mais de uma ocasião, ele a interrompeu, explicou o que ela estava perguntando (como se ela não soubesse formular o questionamento) e afirmou ao entrevistado que a pergunta feita por Renata não havia sido respondida. Ora, cabe a quem formula a pergunta satisfazer-se ou não com a resposta dada. Por isso, a entrevistadora parecia ter sido colocada como um aposto, um acessório de Bonner, numa evidente atitude machista dele. Foi deselegante, no mínimo.

Bonner foi ainda mais atrevido com Bolsonaro. Ele chegou mesmo a rir de canto de boca de uma das respostas do entrevistado, em uma clara demonstração de deboche ou sarcasmo. Ora, cabe isso a um jornalista? Cabe a um entrevistador avaliar a qualidade da resposta de seu entrevistado? Não digo que ele devesse aceitar qualquer resposta, senão que poderia confrontá-las com dados em uma eventual repergunta. Mas rir de canto de boca!? Isso foi demais.

A parcialidade e a pessoalidade deles (mais em Bonner que em Renata) ficaram escancaradas. Bom para o Presidente. Bolsonaro tem se apresentado desde sempre como alvo dos ataques da grande mídia, a qual nega a perseguição. Daí, vem o Bonner e pá! Passa um enorme recibo para todas as alegações do candidato à reeleição.

O que me chamou mesmo a atenção foi a incomum paciência de Bolsonaro. Durante toda a entrevista, nenhum destempero demonstrou. Buscou responder a todos os questionamentos sem perder o rebolado. Quais efeitos podem surgir dessa entrevista tão exótica como essa? Bom, o mais óbvio é o clamor de “goooool” da torcida bolsonarista. Realmente, os apoiadores do Presidente vibraram com o modo como se comportou o candidato. Para os eleitores de Bolsonaro (não confundir com o “bolsonarista”, que é aquele camarada defensor e promotor do Presidente), maior convicção no voto teve. E para alguns indecisos, talvez a temperança do entrevistado conceda algum conforto em declarar-lhe o voto.

Essa minha percepção pode se confirmar nas próximas pesquisas. Os últimos levantamentos já demonstram que, ponto a ponto, Bolsonaro retira a distância de Lula. Esperemos as próximas rodadas. No mais, creio que Bolsonaro se saiu muito bem desse verdadeiro massacre “jornalístico”.