O panda de Vostok

Quando garoto, era meu sonho visitar o Circo Vostok. A companhia circense realizava apresentações em grandes centros urbanos e em programas nacionais de televisão. Eu era doido para ver os leões do circo Vostok, tão bem adestrados pelo treinador. O homem, com um pequeno chicote nas mãos, fazia-os correr, sentar, deitar e até pular em arcos em chamas.

Mas uma tragédia aconteceu no circo Vostok envolvendo os animais. Aos 9 de abril do ano 2000, um garoto de apenas 6 anos, José Miguel dos Santos Fonseca Junior, foi atacado e morto por 4 leões. Os animais precisaram ser abatidos a tiros de fuzil para que se conseguisse retirar o corpo do menino da jaula, para onde fora tragado pela pata feroz de um dos leões. Atualmente, o circo Vostok, ainda em atividade, não tem mais animais em seus números e espetáculos.

Um outro circo está em pleno desenvolvimento no oriente: o treinamento militar conjunto dos exércitos russo e chinês, batizado justamente de “Vostok”. Quando li a notícia, pensei: “Ué, mas a Rússia não está em guerra com a Ucrânia na sua fronteira oeste? Pro que, então, realizar treinamento militar com a China do outro lado do país?” É só um recado para o ocidente. Dois, na verdade. A mensagem da Rússia é: “Hei, parem de ajudar tanto a Ucrânia na guerra. Não estou sozinho por aqui!”. O da China: “Sério mesmo que vocês vão dar moral para o governo separatista de Taiwan?”

O treinamento militar serve para exibir a aliança sino-russa que se formou. Juntas, as nações possuem simplesmente o maior exército da história humana (perto de 3 milhões de combatentes), o maior arsenal de armas atômicas do planeta e formam a terceira maior economia do mundo, com um PIB de US$ 16,2 trilhões, um volume de riqueza 13 vezes maior que a brasileira. Na prática, isso significa: “Não mexam conosco”.

A China presta apoio, ainda que velado, à invasão Russa na Ucrânia. Isto porque o governo de Pequim também mira em uma ilha que busca reintegrar a seu território, Taiwan. Depois da visita da Presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha, a China iniciou o maior exercício militar de sua história, com disparos de munições reais e lançamento de mísseis sobre a ilha. Agora, participa de treinamento militar com a Rússia e diz nada ter a ver com isso. Dá para acreditar?

No circo de Vostok, um leão tirou a vida de um menino. No “Vostok” da Rússia, um outro animal feroz mostra as garras, o Panda-Gigante, animal símbolo da China. A única diferença é que nesse novo circo, não tem “menino”. Os jogadores à mesa são “gente grande”, o que pode tornar esse embate OTAN (Estados Unidos e Europa) versus China-Rússia um evento cataclísmico para todos as nações. Mesmo que não se envolvam num eventual conflito armado, sentirão os efeitos econômicos e até a insegurança alimentar, quiçá, por gerações. Vamos aguardar os próximos capítulos. Até lá, cuidado com o “Panda de Vostok”.