O Paracleto

Era uma manhã fria de sábado, em 1827. 11 de agosto daquele ano. E o então Ministro da Justiça do Império do Brasil trazia a Sua Majestade, Dom Pedro I, para sanção, o texto de lei que criava os dois primeiros cursos jurídicos e sociais do país, um em Olinda (PE) e o outro em São Paulo (SP), no famoso Largo do São Francisco. Por que não na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Império?

A cidade de São Paulo até então tinha a população atual de Pedra Preta, cerca de 20 mil habitantes. A ideia de se instalar um curso jurídico e social ali, portanto, revela a intenção que tinha o Imperador de expandir o país para além da capital. Funcionou.

O que me chamou a atenção no texto da lei de 11 de agosto de 1827 é a associação das palavras “jurídico” e “social”. De fato, a advocacia tem uma função social indispensável, como a grande promotora da defesa dos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, bem como a luta incansável e intransigente dos direitos dos particulares. Na advocacia encontra a sociedade a nobre função da defesa.

A palavra grega para advogado é “paracleto” (παράκλητος), cujo significado se expande para além de “defensor”. O termo pode mesmo ser traduzido por: “aquele que consola ou conforta; aquele que encoraja e reanima; aquele que revive”. E no batidão do dia a dia de um escritório de advocacia, muito disso pode mesmo ser encontrado. É muito comum o cliente telefonar para buscar orientações sobre questões pessoais, alheias ao mundo jurídico. E, por vezes, é o advogado quem enxuga as lágrimas do cliente, especialmente se a causa versar sobre direito de família.

Desejo a todos os advogados e advogadas um dia muito especial, repleto de graça e reconhecimento pela nobre função de desempenham. E nada de “pindura”, hein? (Entendedores entenderão). E, para meditar (mais uma vez), reproduzo os “10 Mandamentos do Advogado”, elaborado pelo grande jurista uruguaio Eduardo Conture. Boa meditação!

1º Estuda

O Direito se transforma constantemente. Se não seguires seus passos, serás a cada dia um pouco menos advogado.

2º Pensa

O Direito se aprende estudando, mas se exerce pensando.

3º Trabalha

A advocacia é uma árdua fadiga posta a serviço da justiça.

4º Luta

Teu dever é lutar pelo Direito, mas no dia em que encontrares em conflito o direito e a justiça, luta pela justiça.

5º Sê leal

Leal para com o teu cliente, a quem não deves abandonar até que compreendas que é indigno de ti. Leal para com o adversário, ainda que ele seja desleal contigo. Leal para com o juiz, que ignora os fatos e deve confiar no que tu lhe dizes; e que quanto ao direito, alguma outra vez, deve confiar no que tu lhe invocas.

6º Tolera

Tolera a verdade alheia na mesma medida em que queres que seja tolerada a tua.

7º Tem paciência

O tempo se vinga das coisas que se fazem sem a sua colaboração.

8º Tem fé

Tem fé no Direito, como o melhor instrumento para a convivência humana; na Justiça, como destino normal do Direito; na Paz, como substituto bondoso da Justiça; e, sobretudo, tem fé na Liberdade, sem a qual não há Direito, nem Justiça, nem Paz.

9º Esqueça

A advocacia é uma luta de paixões. Se em cada batalha fores carregando tua alma de rancor, sobrevirá o dia em que a vida será impossível para ti. Concluído o combate, olvida tão prontamente tua vitória como tua derrota.

10º Ama a tua profissão

Trata de conceber a advocacia de tal maneira que no dia em que teu filho te pedir conselhos sobre seu destino ou futuro, consideres uma honra para ti propor-lhe que se faça advogado.