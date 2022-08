O que é democracia? | Entendendo Direito

Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. O tema de hoje faz parte tanto da filosofia jurídica, quando do estudo do Estado. O tema mais falado nas eleições: a tal da democracia.

Todos os lados dizem defendê-la, e todos os lados acusam o outro de ser antidemocrático, mas o que seria essa tal democracia, que todos dizem defender?

A democracia é um regime político, ou seja, um conjunto de instituições que compõe um Estado, que, por sua vez, é uma organização que manda em um povo e um território, e se faz obedecer pelo monopólio da força.

Então a democracia é um regime político, onde os cidadãos que podem votar e podem ser votados, participam igualmente da administração desse Estado. Pessoalmente, por plebiscitos ou referendos, como diz o Artigo 14 da Constituição, ou por meio de seus representantes.

É isso e somente isso. Participar por meio do voto na administração do estado, nada mais. A democracia não é boa em si mesma, explico: você pode ter uma ditadura extremamente democrática, com votação diária para escolha dos rumos do estado, proibindo apenas que a própria ditadura seja mudada, pronto, você acabou de estabelecer democraticamente uma ditadura, duvida?

Pois bem, a China se orgulha de ser a maior democracia do mundo, é uma eleição parecida com a nossa, chamada congresso do povo, onde a população escolhe os lideres inferiores, que escolherão os lideres intermediários, que escolherão os membros do comitê central, que escolherão os lideres supremos. Notaram? Tudo no voto, muito democrático, e sem dúvida alguma, uma ditadura.

Não se deixem enganar, ninguém da elite esta nem aí se isso aqui é uma democracia ou uma ditadura, a máquina esta azeitada baseada em dois interesses humanos muito forte, dinheiro e poder, não importa se o regime politico é uma democracia ou uma ditadura, não há projeto claro de país ainda, e enquanto isso, de que importa se há ou não democracia, se as condições para mudança social ainda não existem?