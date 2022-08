Obras do Governo melhoram a infraestrutura, diz prefeito de Barra

“Posso afirmar, com toda certeza do mundo, as obras que o Governo do Estado está fazendo, melhorando a infraestrutura de Mato Grosso, têm reflexo muito grande em todas as áreas sociais, porque significam mais saúde, empregos, renda e educação para todos os mato-grossenses”.

A fala é do prefeito de Barra do Garças, Dr. Adilson, destacando os benefícios que o município tem recebido na gestão do governador Mauro Mendes, não apenas com o asfaltamento de rodovias, mas também com a construção de escolas novas e convênios em diversos setores.

Entre os convênios firmados pelo governador Mauro Mendes com o município ainda está a manutenção e ampliação do Hospital Municipal Milton Pessoa Morbeck, com investimento de R$ 5,8 milhões, a manutenção de ruas e avenidas (R$ 15,4 milhões), e a construção da nova escola municipal indígena Dom Felippo Rinaldi, na aldeia São Marcos (R$ 4,1 milhões).

Segundo ele, com as obras e ações do governo, um grande número de empresas tem se interessado em se instalar na cidade, principalmente após a finalização de 111 quilômetros de asfalto novo da MT-100, ligando Barra do Garças a Alto Araguaia. A abertura de novas empresas vem promovendo aumento na geração de empregos e, consequentemente, melhorando a renda da população.

Na MT-100, o governador Mauro Mendes também entregou três pontes, uma sobre o Rio Claro, com 40 metros de extensão, outra sobre o Córrego Sete Voltas, com 41,5 metros e a última sobre o Rio Tinhoso, com 50 metros, na qual também foram realizados os acessos, com 1,9 km de extensão. Outras duas pontes e seus encabeçamentos, entre Barra do Garças e Araguaiana, foram construídas pela atual gestão, as duas com 30,5 metros de extensão. Uma sobre o Córrego Pitomba, que está pronta, e a outra sobre o Córrego Ouro Fino, em fase de execução.

“Tivemos também aumento na safra, porque podemos escoar melhor a produção do município. A finalização da MT-100 para Barra do Garças foi fundamental para escoar a safra do município, por exemplo. Saímos de 18 mil hectares para 60 mil hectares de área produzida, aumentando também o número de empresas interessadas em se instalarem no município e, com isso, o número de empregos está cada vez maior. Uma grande melhoria na geração de empregos e de renda que impacta na vida de todos em todas as áreas, inclusive a social”, pontuou o prefeito.

Para Dr. Adilson, a construção de uma rodovia melhora, inclusive a área de saúde, pois diminui o tempo-resposta aos atendimentos, seja para transporte de pacientes para tratamento, como para atendimentos de urgência e emergência.

“A construção, reforma ou melhoria de uma rodovia tem reflexo muito grande na área social, porque uma via segura faz com que diminua o número de acidentes e o de mortes por conta de acidentes. Diminuindo número de acidentes são menos vidas perdidas e menor gasto no atendimento hospitalar. No pronto-socorro uma grande parte dos internados são em razão de fraturas por acidentes de trânsito. E a grande maioria dessas vítimas é mão de obra jovem, o que reflete até na economia do município”, afirmou.

O prefeito ainda falou dos investimentos em educação, que refletem em outras áreas. “A escola Dom Felippo Rinaldi tem 47 anos e recebe investimentos pela primeira vez do governo do Estado. E falo com certeza, que investir em infraestrutura e melhorar a qualidade das escolas é investir no social, porque é investir também na segurança pública e na saúde. Tudo que se faz em prol da população tem reflexo na área social, não tem como negar isso”, finalizou.

NO ESTADO

O governo na gestão Mauro Mendes constrói seis grandes hospitais estaduais: retomou as obras dos Hospitais Central (que estava parada há 34 anos) e Julio Muller (paralisada há 6 anos), em Cuiabá, e no interior já iniciou as obras de quatro Hospitais Regionais, em Tangará da Serra, Alta Floresta, Juína e do Araguaia, em Confresa.

Até dezembro, a gestão Mauro Mendes entrega 2,5 mil quilômetros de asfalto novo e outros 1,9 mil km de asfalto recuperado. Além disso, comprou 385 mil luminárias de LED e firmou convênios com 136 municípios para que instalação das lâmpadas, que vão garantir mais segurança para os moradores com ruas melhor iluminadas.

Na agricultura familiar, já foram investidos R$ 298 milhões em máquinas e equipamentos, entre outras ações que fomentam os pequenos produtores e, na educação, são 20 escolas novas já entregues e outras 37 com obras em andamento.

Já no social, mais de 100 mil famílias são atendidas pelo Ser Família Emergencial, foram distribuídas mais de 1,3 milhão de cestas básicas, entregues 10 mil escrituras de casas registradas em cartório e oferecidas 9,7 mil vagas de cursos de qualificação.

A gestão Mauro Mendes investe na construção de casas populares. Serão 3,4 mil unidades para famílias em situação de pobreza extrema. E mais de 40 mil que serão construídas em parceria com as prefeituras.